By przekonać Węgrów do głosowania na Fidesz, jego politycy udają się nawet za granicę, by unaocznić im rzekome skutki masowej migracji. W tym celu do wiedeńskiej dzielnicy Favoriten pojechał kilka dni temu Janos Lazar, szef kancelarii premiera Viktora Orb?na. Nakręcił tam krótki film, na którym prezentuje skutki „zgubnej” polityki władz miasta.

Lazar przy akompaniamencie smutnej muzyki obwieszcza Węgrom, jak w ciągu ostatnich dwudziestu lat dzielnica Wiednia diametralnie się zmieniła.

„Biali chrześcijanie wyprowadzili się z niej, a kontrolę przejęli imigranci” – mówi, dodając że od tego czasu wzrosła w okolicy przestępczość, a w szkołach zamiast „białych dzieci” są „muzułmańscy imigranci”. Zapewnia też, że tak mogą wyglądać...