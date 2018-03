Nawalny uchodzi za najgroźniejszego konkurenta Władimira Putina. W grudniu centralna komisja wyborcza nie dopuściła go jednak do startu w wyborach prezydenckich 18 marca. Powodem odmowy rejestracji był ciążący na nim wyrok za „ciężkie przestępstwo” z lipca 2013 r. Pretekstem do skazania Nawalnego i zamknięcia mu drogi do wyborów była wtedy tzw. sprawa lasu kirowskiego.

Opozycjonistę oskarżono o to, że w czasie, kiedy był doradcą gubernatora obwodu kirowskiego, kupił partię drewna po cenie niższej od tej, po której ją potem sprzedał. Oskarżenie było spreparowane tandetnie; kilkukrotnie wszczynano i zamykano dochodzenie. Ostatecznie sąd skazał go na pięć lat łagru.

Ale Nawalny przesiedział w nim tylko jeden dzień. Wyrok sądu został uznany powszechnie za polityczny i...