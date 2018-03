– W piątkowym przemówieniu wykluczyła pani członkostwo Wielkiej Brytanii w unii celnej po brexicie. W swoim przemówieniu w Lancaster House w styczniu 2017 r. była pani otwarta na „porozumienie celne lub związek z UE”. Dlaczego zmieniła pani zdanie?

Theresa May: Ponad rok temu powiedziałam w Lancaster House, że Wielka Brytania musi opuścić unię celną i nie zmieniłam stanowiska. UE utworzyła taką unię z Turcją, niektórzy wskazali na taki model jako potencjalną możliwość dla nas po brexicie. Ale, jak powiedziałem wczoraj, jeśli zostałby wprowadzony w Wielkiej Brytanii, oznaczałoby to, że UE ustalałaby zewnętrzne taryfy dla Wielkiej Brytanii. Pozwoliłoby to innym krajom sprzedawać więcej w Wielkiej Brytanii, bez ułatwień dla naszej sprzedaży. Musielibyśmy się podpisać pod wspólną polityką handlową...