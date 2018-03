Ten system miał być nie do zhakowania. IVBB, czyli Łącznik Informacyjny Berlin-Bonn, to sieć komputerowa łącząca urząd kanclerski, siedziby ministerstw w Berlinie i dawnej stolicy RFN Bonn, Federalną Izbę Obrachunkową oraz służby specjalne. Powstała w 1999 r. Opiera się na infrastrukturze zbudowanej z „szytego na miarę” sprzętu informatycznego. Wśród zabezpieczeń są różne filtry danych, które mają chronić sieć przed wirusami. Na liście stron internetowych, do których użytkownicy sieci nie mają dostępu z powodów bezpieczeństwa, jest aż 100 tys. pozycji.

IVBB była od dawna solą w oku hakerów. Jeszcze rok temu rząd, odpowiadając na interpelację, informował, że codziennie ma miejsce 20 ataków na sieć rządową, za którymi stoją doświadczeni hakerzy. Co tydzień dochodziło do ataku, za którym...