– Londyn potwierdził ostatnio swoje „czerwone linie”, w tym „nie” dla wspólnego rynku i unii celnej. Przyjmujemy to do wiadomości bez entuzjazmu i satysfakcji, ale musimy brać na poważnie – powiedział w czwartek rano w przemówieniu w Brukseli szef Rady Europejskiej Donald Tusk.

Podkreślił, że „poza wspólnym rynkiem i unią celną nie może być płynnego handlu”. To odpowiedź na słowa powtarzane przez brytyjską premier Theresę May, że po brexicie powinien być on „tak płynny, jak to możliwe”.