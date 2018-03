Rząd Theresy May od dawna powtarzał, że osoby mieszkające już na Wyspach oraz takie, które przybędą przed wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii, po rozwodzie będą mogły dalej żyć i pracować na starych zasadach. W okresie przejściowym po brexicie, czyli najprawdopodobniej od 29 marca 2019 r. do końca 2020 r., imigranci dalej będą mogli przybywać, ale dotąd nie mieli gwarancji pozostania na stałe.

Nie podobało się to Unii Europejskiej, która nalegała, by wszyscy, którzy osiedlą się na Wyspach do końca 2020 r., mieli takie same pełne prawa.