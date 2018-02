Choć Mona Eltahawy dziś na co dzień nosi dżinsy, kiedy w wieku 15 lat pojechała z rodziną na pielgrzymkę do Mekki, była szczelnie zakryta od stóp do głów, a włosy zasłoniła hidżabem. Nie pomogło – w tłumie pielgrzymów poczuła, że ktoś mocno chwyta ją za pośladek.

Znana dziś egipsko-amerykańska dziennikarka, pisarka i aktywistka przyznaje w rozmowie z amerykańskim radiem NPR, że pielgrzymka miała być najważniejszym religijnym wydarzeniem w jej życiu, jednak napastnik ukryty w tłumie zmienił wyprawę w koszmar. Przyznaje, że jedyne, co wtedy zrobiła, to rozpłakała się, nie przyszło jej do głowy, żeby komukolwiek zgłosić atak.

– Kto chce opowiadać o napastowaniu seksualnym w świętym miejscu? Nikt by mi nie uwierzył – przekonuje i dodaje, że na tej samej...