Celem było formalne przedstawienie tej decyzji przez Timmermsansa, który pilotuje sprawy praworządności w Komisji.

Polska dyplomacja usiłowała namawiać Bułgarię, kierującą w tym półroczu Radą UE, by nie wprowadzała tematu Polski do porządku obrad, skoro nowy rząd Mateusza Morawieckiego prowadzi obecnie w Brukseli dyplomatyczną ofensywę na rzecz odwilży z Komisją Europejską. Jednak Sofia nie odstąpiła od pierwotnych planów. A podczas wtorkowych obrad wszystkie kraje Unii oprócz Bułgarii i Austrii (obecna i przyszła prezydencja) zabrały głos w sprawie Polski. Tylko Węgry, i to znacznie słabiej niż podczas dwóch poprzednich debat poświęconych naszemu krajowi, krytykowały Komisję za „presję polityczną” na Warszawę.

Rada UE mniej gołębia od Junckera

...