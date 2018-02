– No proszę, co my tutaj mamy? Dziecko, co tu robisz? – Recep Tayyip Erdogan, przemawiający na transmitowanym na żywo kongresie rządzącej partii Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP), ucieszył się na widok stojącej w tłumie dziewczynki ubranej w mundur sił specjalnych. Kiedy zestresowana okazaną jej uwagą dziewczynka w odpowiedzi sztywno zasalutowała, poprosił, żeby wniesiono ją na scenę. Tam dwa razy pocałował ją w policzki, po czym – nie zwracając uwagi, że dziewczynka coraz mocniej płacze – zaczął komentować jej strój – mundur armii i beret charakterystyczny dla służb specjalnych.

Czy powiedziałby to swojej wnuczce?

– Przecież „czerwone berety” nigdy nie płaczą – stwierdził Erdogan, próbując uspokoić dziecko. – Zobaczcie, ma turecką flagę w kieszeni...