Komisja Europejska zamierza na początku maja przedstawić swój projekt budżetu UE na okres 2021-27 i namawia kraje UE do zwiększenia składek, by załatać pobrexitową dziurę po wkładzie Wlk. Brytanii. Obecny budżet wieloletni UE to około 1 proc. dochodu narodowego UE (liczone w płatnościach), ale do wyrównania pobrexitywch strat trzeba go podnieść do około 1,13 proc.

– Podczas dyskusji 14-15 krajów wyraziło gotowość zwiększenia budżetu – powiedział szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. Za większą kasą opowiadają się Niemcy, przeciw są m.in. Holandia, Dania, Austria, Szwecja, Finlandia. Sęk w tym, że poziom wydatków z nowego budżetu wieloletniego wymaga jednomyślnej zgody wszystkich krajów UE.

– Polska jest w dobrej pozycji wyjściowej, rozumiemy potrzeby nowego...