Złośliwi doszukują się w tej awanturze wątków osobistych. Otóż Heinz Christian Strache, przywódca Partii Wolnościowej (FP?), jest nałogowym palaczem. Codziennie wypala co najmniej paczkę. Gustuje jednak w lekkich papierosach.

Wicekanclerz Heinz-Christian Strache?Fot. Darko Vojinovic / AP Photo

– Palenie należy do naszej kultury, tak jak picie piwa czy kawy – tłumaczy w wywiadach. I właśnie Strache, od grudnia wicekanclerz i minister sportu, prowadzi ogólnonarodową kampanię na rzecz prawa do palenia. Dziwi jednak to, że Strache napotkał taki...