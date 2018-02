„Polska polityka zagraniczna jest niezrozumiana” – czytam już na wstępie opracowania „Obecność i postrzeganie Polski w mediach zagranicznych w 2017 r. na podstawie doniesień placówek”.

Na biurku premiera

Dokument, do którego dotarła „Wyborcza”, parafował wiceszef resortu Jan Dziedziczak. Z rozdzielnika wynika, że przesłano go również do kancelarii premiera.