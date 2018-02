Sąd dla nieletnich pozwolił mu teraz zabrać dzieci do Japonii.

13; Mój klient jest bardzo, bardzo szczęśliwy – mówił we wtorek CNN jego adwokat Kong Suriyamontol, przypominając, że Mitsutoki Shigeta walczył o nie od 2014 r.

Wtedy to bowiem policja dokonała sensacyjnego odkrycia: w luksusowym mieszkaniu w Bangkoku znalazła dziewiątkę dzieci w wieku od dwóch tygodni do dwóch lat. Opiekowało się nimi siedem nianiek. Maluchy zostały zabrane do sierocińca.

Na tym nie koniec – okazało się, że w Tajlandii żyje jeszcze czwórka dzieci tego samego ojca.

– Nigdy czegoś takiego nie widziałem – mówił wówczas dyrektor tajskiego Interpolu, generał major Apichart Suribunya.

...