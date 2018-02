„Rzeczywiście spotkałem się z Panem Barroso z banku Goldman Sachs w Hotelu Silken Berlaymont 25 października 2017 r. Byliśmy sami, omawialiśmy głównie kwestie handlowe i obronne” – przyznał w oświadczeniu, jakie we wtorek wyciekło do mediów, Jyrki Katainen, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej.

Sprawa budzi kontrowersje. I to nie tylko ze względu na to, że obydwaj chcieli zachować spotkanie w tajemnicy. W oficjalnym kalendarzu Katainena spotkanie to pojawiło się dopiero wówczas, gdy o sprawie doniosło Politico. I choć Komisja Europejska zapewnia, że wszystko odbyło się zgodnie z prawem (Katainen miał dwa tygodnie na wpisanie spotkania do kalendarza od czasu jego zakończenia, a terminu dotrzymał), podejrzenie budzi to, że na miejsce rozmów obydwaj wybrali hotel, a nie biuro wiceprzewodniczącego Komisji...