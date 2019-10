Opozycja apeluje do organizacji międzynarodowych, by monitorowały ponowne liczenie głosów w wyborach do Senatu. O ich ważności zdecyduje izba Sądu Najwyższego utworzona przez PiS.

Schetyna obawia się liczenia głosów

Zdaniem lidera PO Grzegorza Schetyny nie ma gwarancji, że sędziowie nominowani przez PiS uczciwie podejdą do protestów wyborczych. W środę podzielił się tą obawą z sekretarz generalną Rady Europy Mariją Pejczinović Burić oraz przewodniczącą Zgromadzenia Parlamentarnego RE Liliane Maury Pasquier.