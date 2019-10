Bartosz Dudek od 12 lat uczy informatyki w LO w Kole. Mówi, że do tworzenia robotów namówili go uczniowie. – Pierwszy był wyświetlacz 3D. Mieliśmy problem z konstrukcją. Wykręcaliśmy silniczki z walkmanów, żeby to działało – wspomina. Później zbudowali robota z lego. – Bo uczniowie chcieli się nauczyć programować. Więc złożyliśmy go z klocków i zaprogramowaliśmy tak, żeby grał z nami w kółko i krzyżyk. Rozpoznawał, gdzie postawiliśmy swoje kółko, i w wolnym polu na kartce papieru rysował swój krzyżyk.