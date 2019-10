1 ZDJĘCIE Wybory parlamentarne 2019 - głosowanie we Wrocławiu, 13 października 2109 (Fot. Krzysztof Ćwik / Agencja Gazeta)

72 protesty wyborcze wpłynęły do Sądu Najwyższego do godz. 15 w środę. Termin ich składania minął we wtorek, ale wciąż napływają te nadane pocztą.