1 ZDJĘCIE Marek Borowski (w środku) podczas konferencji prasowej pod Sądem Najwyższym w sprawie nieprawidłowości podczas głosowania w wyborach parlamentarnych, 22 października 2019. (Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta)

Opozycja apeluje do organizacji międzynarodowych, by monitorowały ponowne liczenie głosów w wyborach do Senatu. O ich ważności zdecyduje izba Sądu Najwyższego utworzona przez PiS. Ale i tu opozycja ma swój plan