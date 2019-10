2 ZDJĘCIA Studniówka (Fot. Jakub Orzechowski / Agencja Gazeta)

- Nie będę robił niczego, za co nie płacą: wycieczek, wieczorków, wyjść do teatru, darmowych zajęć dla maturzystów, bojkotuję studniówkę - mówi Adam Kobiałka, nauczyciel z Poznania, który przystępuje do protestu włoskiego. ZNP we wtorek zdecydował o kontynuowaniu akcji protestacyjnej.