2 ZDJĘCIA Wybory parlamentarne 2019 (Fot . Krzysztof Ćwik / Agencja Gazeta)

Nie tylko PiS składa protesty wyborcze. Do Sądu Najwyższego wpłynęło do tej pory 38 protestów, które dotyczą m.in. dużej liczby głosów nieważnych, niezgodnego z prawem zgłoszenia kandydata czy błędów na kartach. Czas na ich składanie mija we wtorek o północy.