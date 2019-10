25 października 2019 r. Kampania przeciw Homofobii już po raz czwarty zaprasza szkoły do udziału w akcji "Tęczowy piątek": do wywieszania tęczowych flag, plakatów i organizowania dyskusji na znak solidarności z osobami LGBT. W poprzednich latach do akcji dołączyło ok. 200 placówek w całej Polsce.

Ordo Iuris ostrzega przed "siewcami wrogiej ideologii"

Wywołuje to niemałe poruszenie wśród prawicowych mediów. W piątek "Gazeta Polska" umieściła na swojej okładce tytuł: "Tęczowa zaraza chce wrócić do szkół", a skrajnie prawicowi prawnicy z Ordo Iuris nawołują rodziców do blokowania akcji.