– Dostaliśmy w szkole do podpisania zgodę na leczenie, ale ze słowną sugestią, żeby się nie zgadzać. I tak nie miałam zamiaru korzystać z tej opieki, bo chodzę z dziećmi do stomatologa prywatnie, ale to pokazuje, jaki problem mają dyrektorzy – mówi nam mama, która ma dzieci w jednej z poznańskich szkół.

Od połowy września uczniowie szkół podstawowych i średnich powinni mieć dostęp do bezpłatnej opieki stomatologicznej – wynika to z nowej ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami.