Tragedia wydarzyła się w styczniu 2019 r. Pięć 15-latek świętowało urodziny jednej z nich w koszalińskim escape roomie. Dziewczęta wybrały zabawę w pokoju o nazwie Mrok. Aby się z niego wydostać, musiały rozwiązać zagadki i odnaleźć klamkę, dzięki której mogłyby otworzyć pokój od wewnątrz. Było to jedyne wyjście, które prowadziło do poczekalni. To właśnie w niej wybuchł pożar spowodowany nieszczelnością butli gazowej zasilającej piecyki. Pokój Mrok stał się śmiertelną pułapką.