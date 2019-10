O uchyleniu aresztu wobec podejrzanego i zamienieniu go na poręczenie majątkowe decyduje sąd. Jednak wprowadzone przez Zbigniewa Ziobrę zmiany w kodeksie karnym dały w tej kwestii szczególne uprawnienia prokuratorowi: zgodnie z art. 257 par. 3 może on wstrzymać decyzję sądu. Jego sprzeciw wiąże wszystkich aż do rozpatrzenia sprawy przez drugą instancję. Gdy latem wprowadzano zmianę, prawnicy komentowali, że na jej skutek prokurator de facto stał się nadsędzią - bo jego sprzeciw uzyskał większą moc niż decyzja sądu.