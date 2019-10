Marian Banaś, prezes Najwyższej Izby Kontroli, wrócił do pracy po bezpłatnym urlopie. Nie złożył dymisji, nie został także odwołany z funkcji.

W środę Centralne Biuro Antykorupcyjne zakończyło kontrolę w sprawie jego oświadczeń majątkowych. Marian Banaś ma teraz siedem dni, by odnieść się do wyników kontroli. Do tego czasu raport z pracy CBA będzie utajniony.

PO-KO: Niech się tłumaczy przed komisją

Sławomir Nitras i Marcin Kierwiński (PO-KO) domagają się nie tylko ujawnienia raportu, ale i pilnego zwołania sejmowej Komisji Kontroli Państwowej, by Banaś wytłumaczył się ze swoich dochodów, oświadczeń majątkowych i powiązań.