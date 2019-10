Nauczycielka z małej miejscowości: - Uczennica miała wiele pytań, innych, niż zadawali jej rówieśnicy, którzy zresztą nie mieli zielonego pojęcia, co przechodzi ich koleżanka z klasy. Pytała np., czy seks zawsze boli. Robiliśmy wszystko, co w naszej mocy, aby jej pomóc. Jeśli ustawa by przeszła, bylibyśmy bezsilni.