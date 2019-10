To było w maju w Szkole Podstawowej nr 195 w warszawskim Wawrze. 15-letni Emil z ósmej klasy wyciągnął nóż i dźgnął w plecy o rok starszego Kubę z trzeciej gimnazjum. - Kuba uciekł do sali, w której był pan od fizyki i jedna uczennica. Emil dopadł go i jeszcze kilka razy dźgnął w sali nożem. A potem wyszedł z klasy uśmiechnięty - mówił świadek Michałowi Radkowskiemu ze "Stołecznej Wyborczej".

Kuba nie przeżył. Dostał blisko 10 ciosów nożem w głowę, szyję, klatkę piersiową i plecy. Mówili o nim, że był zawsze "wesoły, chętny do pomocy". Emila podobno bali się uczniowie i nauczyciele. Rok wcześniej złamał komuś obojczyk i miał postępowanie w tej sprawie. Dwa tygodnie temu sąd postanowił, że Emil B. będzie odpowiadał jak dorosły. Grozi mu do 25 lat więzienia.