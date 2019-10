„Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam serdeczne życzenia spełniania zobowiązań dotyczących zmiany systemu wynagrodzenia nauczycieli, które wynikają z punktu VI Porozumienia z 7 kwietnia 2019 r.” – czytamy na kartce, która może trafić do Dariusza Piontkowskiego.

Jest też miejsce na kilka autorskich słów od nadawcy. Ile kartek trafiło już do adresata z MEN? Nie wiadomo. – Wydrukowaliśmy 200 tys. pocztówek i wysłaliśmy je do wszystkich sekcji regionalnych. Mamy nadzieję, że do akcji przyłączą się nie tylko związkowcy, ale też inni nauczyciele – mówi Olga Zielińska, rzeczniczka oświatowej „S”.