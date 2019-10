Sejm skieruje do dalszych prac obywatelski projekt zmiany Kodeksu karnego. Przygotowała go katolicka fundacja “Pro - prawo do życia”. Autorzy projektu chcą wprowadzić do Kodeksu karnego trzy nowe typu przestępstwa. Dopisują je do art. 200b, który przewiduje karę dwóch lat więzienia za propagowanie albo pochwalanie pedofilii.

Po zmianach taka sama kara będzie grozić osobie, która publicznie propaguje lub pochwala uprawienie seksu przez małoletniego (poniżej 18. Roku życia).