"Odwołanie się do niezgodności spotu z bliżej niezidentyfikowaną linią programową nosi cechy arbitralności i wymaga dalszego uszczegółowienia. Decyzję tę, podjętą w stosunku do istotnej akcji społecznej, należy bowiem uznać za ograniczenie wolności słowa i rozpowszechniania informacji przysługującej obywatelom na podstawie art. 54 Konstytucji RP. Działania podjęte przez TVP SA mogą także prowadzić do ograniczania praw do uzyskiwania rzetelnych informacji" - pisze w liście skierowanym do prezesa telewizji publicznej Adam Bodnar.