„Prezydium KRS z niepokojem przyjmuje przedłużający się brak wyjaśnienia zarzutów medialnych stawianych Panu sędziemu” – czytamy w opublikowanym we wtorek stanowisku. Pismo jest pierwszą oficjalną reakcją nowej KRS na sprawę Jarosława Dudzicza. Zarzuty dotyczą publikowania przez niego antysemickich treści.

Dudzicz jest sędzią Sądu Rejonowego w Słubicach, prezesem Sądu Okręgowego w Gorzowie (awansowanym przez Zbigniewa Ziobrę), Sejm wybrał go do upolitycznionej Krajowej Rady Sądownictwa. „Podły, parszywy naród, nic im się nie należy…” – napisał w 2015 r. o Żydach. Wezwany przez prokuraturę na przesłuchanie miał się przyznać do tego komentarza. Za publiczne znieważanie z powodu przynależności narodowej grożą trzy lata więzienia.