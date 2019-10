Obserwatorzy niedzielnych wyborów z OBWE już we wstępnej informacji orzekli, że nasze wybory do parlamentu „zakłócała stronniczość mediów publicznych”. A to znaczy, że wybory te były – wedle międzynarodowych kryteriów – nieuczciwe. Nie były uczciwe, bo prezes TVP Jacek Kurski i prezes PiS Jarosław Kaczyński wprzęgli do swojej kampanii media publiczne. Szef Misji Obserwacyjnej w Polsce ambasador Jan Petersen, były szef MSZ Norwegii, tłumaczył, że w konsekwencji „zdolność obywateli dokonania wyboru była pomniejszona przez stronniczość nadawcy publicznego”.