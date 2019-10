1 ZDJĘCIE Liderzy Konfederacji, Robert Winnicki, Janusz Korwin-Mikke, Grzegorz Braun (Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Gazeta)

Jeśli ktokolwiek dziwi się, że w Sejmie pojawili się tacy, którzy nienawidzą kobiet, wystarczy przypomnieć sobie, że posłowie to reprezentanci społeczeństwa. Nie udawajmy, że nie ma wśród nas takich osób, że "mansplaining" to tylko modne słowo, a "mizogin" to nazwa przyprawy.