"Pięć razy w tygodniu wstaję rano i idę do szkoły. Chcę, żeby było to miejsce, w którym nie będę wytykany palcami za to, jaki jestem i kogo kocham".

"Jestem uczennicą. Jestem człowiekiem. Jestem również lesbijką. (...) Żadna moda nie wpłynęła na moją orientację. Zakochiwałam się w koleżankach już jako dziecko".

"W moim życiu zabrakło jednego dnia w roku, w którym ktoś powiedział: <<To, kim jesteś, jest okej. Wracaj spokojnie do nauki>>".

To fragmenty listów nastoletnich gejów, lesbijek, osób biseksualnych i transpłciowych.