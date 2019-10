PiS bierze Sejm, opozycja Senat. Jak rozłożyły się głosy i mandaty >>>

Ze źródeł „Wyborczej” w obozie władzy wiemy, że mimo zdecydowanego zwycięstwa w wyborach do Sejmu w partyjnej centrali przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie panuje nastrój frustracji. PiS-owscy socjologowie karmili bowiem Jarosława Kaczyńskiego nadzieją na wynik nie tylko rewelacyjny, ale też pozwalający mu zmienić konstytucję. Potrzeba do tego dwóch trzecich głosów w Sejmie, czyli 307 posłów. A do odrzucenia prezydenckiego weta trzeba mieć trzy piąte posłów, 276 mandatów.