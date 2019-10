W niedzielny wieczór prezes PiS Jarosław Kaczyński cieszył się z historycznego sukcesu w wąskim gronie najbliższych podwładnych, m.in. Beaty Mazurek, Ryszarda Terleckiego, Jana Parysa, Krzysztofa Tchórzewskiego oraz Jacka Kurskiego z żoną.

W demokratycznym państwie w dniu wyborów miejsce prezesa telewizji publicznej jest w pracy. Bo to jeden z najgorętszych dni dla dziennikarzy.

No i prezes TVP był w pracy – u swojego pracodawcy, u prezesa PiS. To Kaczyński cztery lata temu zdecydował, że Jacek Kurski będzie rządził na Woronicza, że jest nieodwoływalny i że trzeba mu co roku ratować budżet publicznymi pieniędzmi (przelewanymi wprost z budżetu i poprzez budżety reklamowe spółek skarbu państwa).