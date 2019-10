4 ZDJĘCIA Wieczór wyborczy w sztabie Lewicy (Fot. Jedrzej Nowicki / Agencja Gazeta)

- Wracamy do parlamentu! Wracamy tam, gdzie zawsze było miejsce polskiej lewicy, do świątyni demokracji, do polskiego parlamentu! - powiedział po ogłoszeniu sondaży exit poll Robert Biedroń.