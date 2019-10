Wyborczą relację na żywo czytaj tutaj

Wieczór wyborczy PiS zorganizował w swojej siedzibie przy Nowogrodzkiej w Warszawie. Tym razem nerwy były ogromne, bo mała sala nie mieściła wszystkich gości, którzy tłoczyli się na schodach i przed wejściem. – Niech ktoś wyjdzie do nas i powie, czy jeszcze wpuszczacie czy nie! – co chwilę ktoś krzyczał. – Proszę się nie pchać – denerwował się ktoś inny. – Proszę nas przepuścić! Prowadzę komitet polityczny – to jeszcze ktoś inny próbował zrobić przejście dla wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego i europosłanki Beaty Mazurek.