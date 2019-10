Kobieta – prywatnie żona sędziego Tomasza Szmydta pracującego do niedawna w KRS – miała zielone światło dla oczerniania sędziów broniących niezależności sądów. Dostała je od sędziego i wiceministra sprawiedliwości Łukasza Piebiaka, który odpowiadał za zmiany wprowadzane w wymiarze sprawiedliwości przez resort Ziobry.

Do kontaktów z prokuratorami miało dojść latem 2018 r. Wtedy popsuły się relacje „Emi” z sędzią Jakubem Iwańcem z Ministerstwa Sprawiedliwości, który - jak pisał Onet - był „prawą ręką Piebiaka” i miał „dostarczać internetowej hejterce haki między innymi na Krystiana Markiewicza, szefa stowarzyszenia Iustitia”.

„Tak, już wtedy znałam Arkadiusza Cichockiego. Dużo rozmawialiśmy, m.in. o sędziach stanu wojennego, i wymyśliliśmy, by powstała specjalna grupa, która się tym zajmie. Tak go poznałam. Jak miała powstać ta grupa, to spotkaliśmy się w knajpie z trójką prokuratorów, którzy byli potrzebni do wyciągania informacji o sprawach tych sędziów” – mówiła w wywiadzie dla „Wyborczej” Emilia Szmydt.