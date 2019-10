To było ostatnie przed wyborami główne wydanie „Wiadomości”, czyli ostatnia szansa zawalczenia o głosy dla PiS. Wreszcie usłyszeliśmy czego najbardziej PiS się boi. Otóż, że ich tradycyjny elektorat - gorzej wykształcony, biedniejszy i starszy - zostanie w niedziele w domach. Dlatego po wielokroć były powtarzane informacje o 500 plus, 300 plus, 13. i 14. emeryturze, o zagrożeniu ze strony ideologii LGBT dla zwykłej polskiej rodziny.

Kaczyński otworzył piątkowe „Wiadomości” oświadczeniem, że w tych wyborach chodzi o „Polskę plus” i „Polskę minus”, a zamknął je prośbą o głosy na PiS.