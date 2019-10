1 ZDJĘCIE Głosowanie w Zębie, 2018. (Fot. Marek Podmokły / Agencja Gazeta)

"Najszlachetniejszym motywem, który skłania nas do uczestniczenia w życiu publicznym, jest determinacja, by nie być rządzonym przez ludzi podłych" - pisał Marek Tuliusz Cycero. To bardzo ważna motywacja uczestniczenia w wyborach, bo dzięki niej nabieramy szacunku do samych siebie jako do obywateli i ludzi wolnych.