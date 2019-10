2 ZDJĘCIA Głosowanie (Fot. Jakub Orzechowski / Agencja Gazeta)

Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała, że przed niedzielnymi wyborami do Sejmu i Senatu do spisu wyborców dopisało się prawie 243 tys. osób. Wydano też ponad 155 tys. zaświadczeń o prawie do głosowania.