Ale od razu było wiadomo, że mamy do czynienia z profesjonalistami. Nieco speszona Danuta Holecka poleciała piękną frazą: To naprawdę dobry tydzień dla Polski – zaczęło się od zniesienia wiz dla Polski do Stanów Zjednoczonych i wyborze Polaka na unijnego komisarza, a dziś Nobla dostała Polka.

W ten sposób przeczołganie się kandydata PiS Janusza Wojciechowskiego przez przesłuchania w Unii zostało zrównane z najbardziej cenioną nagrodą świata, którą począwszy od Henryka Sienkiewicza dostało pięcioro Polaków.