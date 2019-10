Co Komisja Europejska zrobi w sprawie braku leków? - to pytania, na które kilkakrotnie musiała odpowiadać w czasie przesłuchania przed Parlamentem Europejskim nowa unijna komisarz ds. zdrowia publicznego. Do KE wpłynęła petycja kilkudziesięciu organizacji pacjenckich o zbadanie, dlaczego w Unii brakuje leków.



- Przemysł farmaceutyczny ma prawny obowiązek zezwalać na dostęp do leków pacjentom - podkreślała wybrana na to stanowisko Cypryjka Stella Kyriakides. Ale szczegółów nie podała.