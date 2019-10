Zmiany w Krajowej Radzie Sądownictwa PiS przeprowadził w 2017 r. Przerwał on kadencję dotychczasowych sędziów, a wybór nowych powierzył politykom, nie środowisku sędziowskiemu. W czasie prac legislacyjnych swoje opinie dla resortu Zbigniewa Ziobry przygotowały Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Ministerstwo Finansów. Oba ostrzegały przed skutkami upolitycznienia Rady. Ich pisma dotyczyły co prawda ustawy rządu PiS zawetowanej przez Andrzeja Dudę, ale przyjęta później prezydencka wersja ustawy przyniosła te same skutki.