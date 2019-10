Akt oskarżenia wpłynął do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli. Jego autorem jest Jakub Kalus, prawnik i śląski działacz Ruchu Narodowego. To bohater kilku tekstów „Wyborczej” dotyczących m.in. manifestacji narodowców w Katowicach. W 2017 r. działacze skrajnej prawicy powiesili na symbolicznych szubienicach zdjęcia europosłów PO. Szubienicę ze zdjęciem Michała Boniego trzymał młody blondyn, który zasłaniał twarz szalikiem. Dziennikarka „Wyborczej” Ewa Ivanova ustaliła, że to Kalus.