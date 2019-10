Marek Falenta za zlecenie nagrywania polityków i przekazania podsłuchów do rozpowszechniania dostał w 2018 r. wyrok 2,5 roku bezwzględnego więzienia. 1 lutego miał stawić się w zakładzie karnym w Warszawie, ale uciekł za granicę. Zatrzymano go w Hiszpanii i w czerwcu odesłano do Polski.

Karę odsiaduje na warszawskim Służewcu. Jest izolowany od otoczenia. Decyzją dyrektora zakładu może się widywać tylko z prawnikami i rodziną. Dziennikarzom, z którymi Falenta chciał rozmawiać, odmówiono widzeń.