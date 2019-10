Jak wynika z badań Kantar dla „Wyborczej”, Gazeta.pl i TOK FM, Polacy mają zdecydowaną opinię na temat tego, co powinno być priorytetem dla rządu na najbliższe lata. Aż 57 proc. wybiera odpowiedź „podwyższenie jakości służby zdrowia, edukacji i innych usług publicznych”, 27 proc. „wspieranie przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy”, a po 6 proc. „podnoszenie płacy minimalnej” i „bezpośrednie transfery do obywateli, takie jak 500 plus, 13. emerytura”.

Wyniki są zbliżone we wszystkich elektoratach, choć wyborcy PiS najczęściej twierdzą, że priorytetem powinny być podnoszenie płacy minimalnej (9 proc.) i bezpośrednie transfery (10 proc.), a wyborcy opozycji (KO, Lewica, PSL) w 67 proc. stawiają na jakość usług publicznych.