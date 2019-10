W połowie września Magdalena Ogórek w programie „O co chodzi” w TVP Info gościła Katarzynę Lubnauer. I był to pokaz niezwykłej arogancji i stronniczości prowadzącej (która zresztą sama w tym programie siebie zdefiniowała jako „dziennikarza niezależnego”). Do Katarzyny Lubnauer rzucała co rusz uwagi: „Pani przewodnicząca rozumie, że to ja prowadzę ten program, i to ja zadaję pytania, a nie pani, tak?”, „A ja pani urządziłam taką rzeczywistość, jaką mają posłowie PiS w TVN 24.