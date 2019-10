5 ZDJĘĆ Wiceprezes PiS Antoni Macierewicz i jego ekspert Kazimierz Nowaczyk podczas prezentacji 'raportu technicznego' podkomisji smoleńskiej. Warszawa, Siedziba Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych Ministerstwa Obrony Narodowej, 11 kwietnia 2018 (Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta)

Podkomisja Antoniego Macierewicza to jedna z najbardziej tajemniczych instytucji państwowych. Nie wiadomo, kto w niej zasiada, czym się zajmuje, jakie eksperymenty przeprowadza, jaki ma budżet i kiedy opublikuje raport, by potwierdzić, że doszło do zamachu.